Глава МИД КНР заявил, что для организации встречи лидеров США и Китая нужны общие усилия

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китаю и США могут потребоваться совместные усилия, чтобы организовать встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Стороны договорились совместно работать над реализацией встречи глав государств в Сан-Франциско. В то же время, "дорога" в Сан-Франциско не будет гладкой, и в пути нельзя полагаться на "автономное плавание", - приводит слова министра МИД КНР в воскресенье, в сообщении о его встрече с представителями стратегического сообщества США в Вашингтоне.

Ван И добавил, что обеим сторонам необходимо реализовать на практике договоренности, достигнутые главами двух государств во время их предыдущей встречи на прошлогоднем саммите G20 на Бали, "устранить вмешательство, преодолеть препятствия, укрепить консенсус и накопить результаты".

Как сообщалось, в ходе визита в Вашингтон Ван И встретился с Байденом, провел переговоры с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

В сообщении МИД отмечается, что во время встречи со стратегическим сообществом глава китайского МИД сказал, что в ходе его визита и общения с американскими представителями, которые прошли "в духе равенства и взаимного уважения, сторонами был послан позитивный сигнал для стабилизации и улучшения китайско-американских отношений".