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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

МИД Израиля отрицает отзыв посла Бахрейна из страны

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Израиля заявили, что Бахрейн не отозвал из страны своего посла Халеда аль-Джалахму, пишет The Times of Israel.

2 ноября арабские СМИ сообщили, что посла Бахрейна решили отозвать из Израиля. На самом деле с таким призывом выступила Палата представителей парламента Бахрейна, разъяснили в МИД.

"Я хотел бы прояснить один момент: информация по Бахрейну неточна. Они не отзывали посла из Израиля. Речь идет о голосовании в парламенте Бахрейна по этому вопросу (по отзыву посла), которое не имеет большого значения", - сказал в четверг представитель министерства Лиор Хайят.

По его словам, Израиль не получал официальных уведомлений об отзыве посла Бахрейна, "отношения между Израилем и Бахрейном стабильны".

В МИД Израиля также заявили, что не получали каких-либо уведомлений из Манамы об отзыве посла.

Ранее в четверг арабские СМИ сообщили, что Бахрейн отзывает посла из Тель-Авива и прекращает экономическое сотрудничество с Израилем.

В парламенте Бахрейна указали, что пошли на этот шаг в знак поддержки "законных прав палестинского народа".

По данным The Times of Israel, посол Бахрейна некоторое время назад вернулся из Израиля на родину по личным делам. При этом израильский посол и персонал посольства покинули Бахрейн в октябре из соображений безопасности.

Бахрейн, наравне с ОАЭ и Марокко, при посредничестве США нормализовал отношения с Израилем в 2020 году. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения, заключенные между арабскими странами и Израилем, со времен мирного договора с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.

Бахрейн Израиль МИД Лиор Хайят
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