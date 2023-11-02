Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Латвии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Латвии в ответ на закрытие автомобильного пункта пропуска "Силене", сообщила пресс-служба правительства республики.

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу и продаже в Белоруссии, который был утвержден постановлением от 6 декабря 2021 года № 700.

"В частности, в указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Латвийской Республики, - кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготы, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики", - отмечается в документе.

Латвия с 19 сентября для предотвращения угрозы нелегальной миграции закрыла один из двух действующих погранпереходов на границе с Белоруссией - "Силене" ("Урбаны" на белорусской стороне).