Латвия защитила закрытый переход на границе с Белоруссией заграждениями

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Латвийские военные и пограничники установили бетонные конструкции и колючую проволоку на месте закрытого накануне пограничного перехода Силене на границе с Белоруссией, сообщил агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Бетонные конструкции и колючая проволока были установлены на дороге, соединяющей две границы.

19 сентября правительство Латвии решило закрыть погранпункт Силене на границе с Белоруссией, поскольку, по заявлению МВД, за короткий период времени "давление нелегальной иммиграции возросло в три раза".

Пункт пересечения границы в Патерниеки продолжит работу, чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, на неотложные поездки, связанные с работой, гуманитарными целями, форс-мажорными обстоятельствами.

До закрытия погранперехода Силене на границе Латвии с Белоруссией действовали два пункта пропуска на автомобильных дорогах и один - на железной дороге. Еще три пункта пропуска были закрыты ранее.