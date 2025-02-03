На острове Санторини после землетрясения закрыли школы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На островах Санторини, Аморгос, Парос, Антипарос и Наксос власти распорядились разместить силы экстренного реагирования и закрыть школы и детские сады после серии подземных толчков, пишет "Катимерини".

Сейсмологи не исключают дальнейших сильных подземных толчков. Спасатели в качестве меры предосторожности установили палатки для временного размещения людей.

Владельцам отелей поручено принять меры для уменьшения рисков потенциального разрушения зданий. Местным жителям и туристам рекомендовано избегать собираться большими группами внутри помещений.

2 февраля серия подземных толчков произошла близ Санторини. В ночь на 3 февраля сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 4,2.