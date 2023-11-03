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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Лукашенко не исключил поставок электроэнергии с БелАЭС на Украину

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает поставлять электроэнергию с БелАЭС на Украину.

"Но самое главное мы упускаем: мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем на эту тему много говорим. Они (украинцы - ИФ) придут к нам за помощью", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу во время посещения площадки Белорусской АЭС в Островце, его цитирует госагентство БелТА.

"Огромнейший объем работ. Нам придется украинцам помогать", - подчеркнул белорусский президент.

Он также считает, что "условия поставки электроэнергии были бы привлекательны для тех же Литвы и Латвии".

Александр Лукашенко БелАЭС Украина Литва Латвия
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