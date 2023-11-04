США и ЕC, по сообщениям СМИ, обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Официальные представители США и стран Европы начали обсуждать с Украиной возможность переговоров с Россией, включая уступки, на которые Киеву придется согласиться для прекращения конфликта, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

"По словам официальных представителей, разговоры касались очень общих очертаний того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения", - говорится в сообщении.

Часть переговоров, "которые официальные лица назвали деликатными", состоялась в прошлом месяце во время встречи Контактной группы по Украине.

Источники отметили, что переговоры "начались на фоне опасений официальных лиц США и Европы по поводу того, что война зашла в тупик, и сомнений в способности продолжать оказывать помощь Украине".

Чиновники администрации Байдена обеспокоены тем, что у "Украины заканчиваются силы, в то время как у России запасы, как кажется, бесконечны". Кроме того, Украина столкнулась с проблемами при наборе на военную службу, о чем свидетельствовали общественные протесты против некоторых требований президента Зеленского о бессрочном призыве, пишет NBC.

Чиновники "в частном порядке заявили, что у Украины, вероятно, есть время только до конца года до того, как должны начаться более срочные обсуждения мирных переговоров". Вашингтон поделился своим представлением о временных рамках с европейскими союзниками, говорится в сообщении.