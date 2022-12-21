Эстонская Enefit Green запустила ветропарк в Литве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новый ветропарк компании Enefit Green в Литве "Шилале II" начал выдавать электроэнергию в сеть. Об этом сообщили агентству BNS в пресс-службе Enefit Green (дочерняя структура эстонского государственного концерна Eesti Energia по проектам возобновляемой энергии).

"Шилале II" выдал в сеть первую электроэнергию на этой неделе. По состоянию на среду запущены четыре из 12 ветряков парка.

Строительство ветропарка началось в сентябре 2021 года. Летом 2022 года был заложен фундамент, в июле началась установка 12 ветряков. Завершение строительства ветропарка запланировано на февраль 2023 года.

По словам руководителя направления ветроэнергии Enefit Green Лаури Ульма, строительство парка "Шилале" показывает, насколько быстро можно строить новые подразделения по производству возобновляемой энергии. "Мы придерживались цели при первой же возможности начать производство, чтобы добавить возобновляемую энергию на рынок электроэнергии. От начала строительства до первого произведенного объема у нас прошло чуть больше года, что является минимальным сроком для такого парка. Мы продолжаем испытания ветропарка и подключение к сети последних ветряков, чтобы запустить ветропарк "Шилале" в полном объеме", - сказал Ульм.

На ветропарке "Шилале II" установлено 12 ветряков General Electric. Номинальная мощность одного ветряка составляет 3,6 МВт. Суммарная мощность парка составляет 43 МВт, годовой объем выработки оценивается в 160 млн кВт.ч.

По данным компании, "Шилале II" стал первым из четырех ныне строящихся ветропарков Enefit Green, на котором началось производство электроэнергии. Следующим начнет производство ветропарк "Пуртсе" в Эстонии, затем "Акмене" мощностью 75 МВт в Литве, а в конце 2023 года будет запущен "Толпанваара" в Финляндии мощностью 72 МВт.

Всего с этих парков на рынок электроэнергии региона будет поступать более 700 млн кВт.ч возобновляемой электроэнергии в год. Это составляет 8% от всего потребления электроэнергии в Эстонии.

В Литве Enefit Green в настоящее время владеет 5 ветряными парками общей мощностью 139 МВт. В странах Балтии и Польше предприятию принадлежат 22 ВЭС, 38 солнечных электростанций, 4 гибридные станции, ГЭС и завод по производству пеллет.