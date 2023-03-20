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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Эстония и Латвия планируют построить морской ветропарк мощностью до 1 тыс. МВт

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Центр инвестиций в окружающую среду Эстонии (KIK) в понедельник представил в департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) заявку на получение разрешения на строительство эстонско-латвийского парка ветрогенераторов в рамках проекта Elwind в эстонской морской акватории. Об этом говорится в пресс-релизе KIK.

Принимая заявку к рассмотрению, TTJA инициирует оценку воздействия проекта на окружающую среду, в ходе которой KIK заказывает экологические исследования, необходимые для предварительной разработки проекта.

В заявлении государство запрашивает право на строительство парка ветрогенераторов суммарной мощностью до 1 тыс. МВт в морской акватории Эстонии.

Площадь запрашиваемого под застройку участка моря составляет 194 кв. км, при этом парк ветрогенераторов будет расположен более чем в 10 км от острова Сааремаа.

В зависимости от окончательного размера проекта и выбора ветряных генераторов производить электроэнергию в этом районе будут от 20 до 50 морских ветряных турбин.

Согласно заявке, Эстония как предразработчик проекта хочет присоединиться к строящейся в западной части острова Сааремаа подстанции магистральной сети напряжением 330 кВ.

В рамках проекта Эстония и Латвия проводят необходимые подготовительные работы на участках под сооружение парка ветрогенераторов, а затем будут организованы аукционы на получение разрешений на строительство.

Согласно исследованиям и анализам, проведенным в Эстонии, подходящей территорией для развития является морская зона к западу от полуострова Сырве, где есть хорошие условия для производства энергии ветра. Рассматривается и вариант размещения парка ветрогенераторов в латвийской акватории, вдали от побережья, в районе Курземе, между Лиепаей и Вентспилсом.

Проект реализуют министерство экономики и коммуникаций и центр инвестиций в окружающую среду Эстонии и министерство экономики и агентство инвестиций и развития Латвии.

Эстония Латвия
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