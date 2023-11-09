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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

США обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В США и Южной Корее обеспокоены развитием связей России и КНДР в военной сфере, заявил в четверг в Сеуле госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы глубоко обеспокоены военным сотрудничеством между КНДР и Россией. Мы обсудили дальнейшие действия, которые наши страны вместе с партнерами могут предпринять для того, чтобы усилить давление на Москву, чтобы она не передавала КНДР военные технологии", - сказал он на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Пак Чжином.

"Мы продолжим работать с Южной Кореей с другими заинтересованными странами над выявлением и противодействием попыток поддержки КНДР в военной сфере со стороны России", - добавил Блинкен.

По его словам, "в будущем году, когда Южная Корея будет в составе СБ ООН, появится очередная возможность для обсуждения этой темы".

В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Приморье, где в частности побывал на аэродроме Кневичи. Ему представили самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ, российский лайнер Ту-214. Также Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", где ему продемонстрировали новое вооружение корабля.

США КНДР РФ
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