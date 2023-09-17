Ким Чен Ын ознакомился с приморской продукцией военного и двойного назначения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын во Владивостоке ознакомился с военной продукцией, произведенной в Приморье, сообщил в воскресенье губернатор края Олег Кожемяко.

"Познакомили товарища Ким Чен Ына с продукцией военного и двойного назначения от приморских производителей", - написал он в своем телеграм-канале.

Ким Чен Ын посетил павильон Приморского края на Улице Дальнего Востока (выставка достижений регионов ДФО, открытая в рамках Восточного экономического форума - ИФ) на набережной Дальневосточного федерального университета.

"Здесь представлены образцы униформы, индивидуальной бронезащиты, различные беспилотники и системы управления, гусеничная транспортировочная платформа. Все это разработано и создано в Приморье. В качестве подарка передали высокому гостю несколько образцов", - рассказал губернатор.

Как сообщается в видео, размещенном в телеграм-канале, в частности, лидеру КНДР показали военную униформу из ткани с инфракрасной ремиссией, делающую бойцов менее заметными для тепловизиров, бронежилеты, гусеничную платформу для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.