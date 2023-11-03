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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Орбан назвал провальным план ЕС по дальнейшему финансированию Украины

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал провальным планы ЕС по дальнейшему финансированию Украины для продолжения конфликта с Россией. Он заявил об этом, выступая на саммите Организации тюркских государств в Астане.

"Та европейская стратегия, которая реализуется до сих пор, - это полный провал. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, они будут предоставлять финансирование и оружие, они думают, что Украина победит, Россия проиграет. (...) Но, конечно, это провальный план, он очень амбициозный, но он не работает, и он не сработал до сих пор", - сказал Орбан.

"Некоторые страны говорят: давайте будем продолжать то, что мы делаем сейчас. (...) Есть идея сейчас выделить 50 млрд евро в Украину. Это будет знаком того, что большинство европейских стран верят, что предыдущая стратегия, которая была провальной, нужно еще продолжать ее, несмотря на провал, и выделять еще больше денег. И вот сейчас эти дебаты вызывают большое количество споров внутри ЕС, и они будут продолжаться еще пару месяцев", - отметил он.

По словам Орбана, Венгрия "поддерживает план "Б", мы призываем к миру, мы призываем к построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет удовлетворительна и для Украины, и приемлема для России".

Виктор Орбан Венгрия Украина Евросоюз
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