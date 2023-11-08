Будапешт поставил условием поддержки Украины соблюдение прав проживающих там венгров

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Венгрия не видит прогресса по проблеме соблюдения прав проживающих на Украине этнических венгров и считает необходимым решить эту проблему для продолжения поддержки Киева со стороны Будапешта, заявила в среду президент страны Каталин Новак.

"Ситуация, которую я могу наблюдать в Закарпатье (...) права меньшинств все еще не гарантированы, я не вижу позитивного движения в этом направлении", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Новак отметила, что украинским властям следует обратить внимание на ситуацию с правами этнического венгерского меньшинства для того, чтобы сохранить позитивные взаимодействия с Будапештом.