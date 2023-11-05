США не хотят конфликта с Ираном, но примут меры для защиты своих сил в регионе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, но примут необходимые меры для защиты своего военного и гражданского персонала на Ближнем востоке от действий сил, поддерживаемых Тегераном, заявил в воскресенье американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Нападения и угрозы со стороны боевиков, связанных с Ираном, абсолютно неприемлемы, и мы примем все необходимы меры для защиты наших людей. Мы не ищем конфликта с Ираном (...). Но мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наш персонал в регионе, будь то военных или гражданский персонал", - сказал Блинкен в ходе визита в Ирак, выступление транслировал телеканал Sky News.

В конце октября телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что американские объекты в Сирии и Ираке за две недели подвергались атакам различных военизированных формирований 24 раза. По словам, собеседника телеканала, атаки совершали в основном ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер ранее заявил, что группировки, совершающие нападения, поддерживаются Ираном и его Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ВС США по распоряжению президента Джо Байдена "нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым КСИР и связанными с ним группировками". Он добавил, что эти удары не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС.