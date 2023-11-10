Саудовский кронпринц впервые публично осудил действия Израиля в секторе Газа

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу осудил действия израильских военных в секторе Газа и призвал прекратить боевые действия.

"Мы осуждаем военную агрессию, которую мы наблюдаем в секторе Газа", - сказал он во время арабско-африканского саммита в Эр-Рияде.

Ближневосточные СМИ отмечают, что это первое подобное публичное заявление по ситуации в секторе Газа со стороны Мухаммеда бин Салмана.

"Мы подчеркиваем необходимость положить конец этой войне и насильственному перемещению граждан", - заявил он. По его словам, необходимо "создать условия для возвращения к стабильности и восстановлению мира".

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему нацелен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, условия для этого благоприятные.

Наследный принц Саудовской Аравии в сентябре заявлял, что Эр-Рияд и Израиль "с каждым днем" становятся все ближе к нормализации отношений.

В период президентства Дональда Трампа при посредничестве США Израиль установил дипломатические отношения с рядом арабских государств – ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Позже к ним присоединился Судан. До этого у Израиля дипотношения были лишь с двумя арабскими странами – Египтом (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек.