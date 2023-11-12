ВОЗ обеспокоена безопасностью в районе больницы Аль-Шифа в Газе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о серьезной обеспокоенности безопасностью работников и пациентов одной из крупнейших в секторе Газа больниц - Аль-Шифа.

"Мы серьезно обеспокоены безопасностью работников здравоохранения, сотен больных и травмированных пациентов, включая младенцев, находящихся на жизнеобеспечении, и перемещенных лиц, которые остаются внутри больницы", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что, как следует из сообщений, "число стационарных пациентов почти вдвое превышает вместимость больницы".

"Поскольку продолжают поступать ужасающие сообщения о том, что больница подвергается неоднократным нападениям, мы предполагаем, что наши контакты присоединились к десяткам тысяч перемещенных лиц и покидают этот район", - добавили в ВОЗ.

Как заявили в международной организации "Врачи без границ", боевые действия вокруг больницы Аль-Шифа в субботу не прекратились.

"Машины скорой помощи больше не могут передвигаться, чтобы забрать раненых, а непрекращающиеся бомбардировки не позволяют эвакуировать пациентов и персонал", - сказано в релизе.

Директор больницы Мухаммад Абу Салмия заявил арабским СМИ, что любой человек, перемещающийся по территории больницы, подвергается нападению израильских снайперов.