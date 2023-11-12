Более 60 россиян уже эвакуированы из сектора Газа на территорию Египта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ сообщило, что в рамках проводимой эвакуации из сектора Газа более 60 граждан РФ уже пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах".

"Более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ в воскресенье.

Как сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, врачи Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, а также федеральных медицинских организаций Минздрава готовы оказывать медицинскую помощь гражданам РФ, эвакуируемым из сектора Газа.

"В мероприятиях по эвакуации российских граждан из сектора Газа принимает участие группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства. Они работают на территории Египта", - сказал Кузнецов.

По его словам, это медицинские работники целого ряда специальностей, готовые оказывать необходимую медицинскую помощь.

Ранее в воскресенье в МЧС России сообщили, что министерство совместно с российскими дипломатами начало эвакуацию мирного населения из сектора Газа.