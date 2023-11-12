Автобусы с эвакуированными из сектора Газа россиянами направились в Каир

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Колонна с первыми российскими гражданами, эвакуированными в воскресенье из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", направилась в Каир, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всего пути из будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ. Граждане также обеспечены водой и питанием.

Ранее в воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Пункт пропуска "Рафах" за сегодняшний день пересекли 70 россиян, из них 28 детей.