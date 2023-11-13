Еще 98 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ продолжает работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа, через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на территорию Египта прошли 98 человек, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

В воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Пункт пропуска за воскресенье пересекли 70 россиян, из них 28 детей.

За два дня КПП "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.

КПП "Рафах" остается единственным переходом, открытым во время войны Израиля с ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.