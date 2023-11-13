Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ, на борту которого находятся 70 эвакуированных из сектора Газа россиян, вылетел из Каира в Москву, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

Россиян доставят в Москву на самолете Ил-76, говорится в сообщении. Отмечается, что на протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ.

"Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле", - приводит слова главы МЧС РФ Александра Куренкова пресс-служба ведомства.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что "российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие".

"Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

За два дня контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.

КПП "Рафах" остается единственным переходом, открытым во время войны Израиля с ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.