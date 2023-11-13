Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ, на борту которого находятся 70 эвакуированных из сектора Газа россиян, вылетел из Каира в Москву, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

Россиян доставят в Москву на самолете Ил-76, говорится в сообщении. Отмечается, что на протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ.

"Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле", - приводит слова главы МЧС РФ Александра Куренкова пресс-служба ведомства.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что "российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие".

"Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

За два дня контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.

КПП "Рафах" остается единственным переходом, открытым во время войны Израиля с ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

МЧС РФ Москва Каир сектор Газа Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Еще 98 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

ЦАХАЛ нанес 4,3 тыс. ударов по объектам ХАМАС с начала наземной операции в Газе

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

ЕС готовит новые индивидуальные и секторальные санкции в отношении России

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Оппозиция Израиля выступила против отстранения Нетаньяху в разгар кризиса

Оппозиция Израиля выступила против отстранения Нетаньяху в разгар кризиса

Нефть Brent подешевела до $80,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Крупнейшая больница в секторе Газа практически перестала работать

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });