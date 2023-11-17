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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

США ввели санкции против семи человек и группировки в Ираке за связи с Ираном

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - США ввели санкции против семи человек и военизированной структуры из Ирака, которые, по оценке Вашингтона, связаны, с Ираном и стоят за недавними нападениями на объекты США на Ближнем Востоке.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включает в санкционный список шесть человек, которые имеют отношение к базирующейся в Ираке и связанной с Ираном группировкой боевиков "Катаиб Хезболла", - сообщила пресс-служба Минфина.

Все шестеро являются либо лидерами, либо сторонниками этой группировки.

Также вводятся санкции против военизированной группировки "Катаиб Сейид аль-Шухада" и ее лидера. В США считают, что оба формирования ответственны за недавние атаки на базы США в Ираке и Сирии, произошедшие после атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Эти группировки, по данным Вашингтона, поддерживает Корпус Стражей Исламской Революции.

"Сегодняшние действия посылают сигнал "Катаиб Хезболле" и всем другим группировкам, поддерживаемым Ираном, о том, что США будут использовать все доступные меры с целью привлечь к ответственности любые субъекты, которые стремятся использовать ситуацию в секторе Газа в своих целях", - заявил замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Ирак OFAC Иран США Минфин Хезболла Сирия
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