ВКС РФ поразили пункт управления, подземные укрытия боевиков в сирийском Идлибе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по объектам боевиков в провинции Идлиб, поражены пункт управления, подземные укрытия боевиков и техники, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены пункт управления, подземные укрытия боевиков и техники", - заявил Кулить на брифинге в среду.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - пять обстрелов, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - два обстрела.

Замруководителя российского ЦПВС заявил, что двое сирийских военнослужащих ранены после минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Мекбейс провинции Алеппо по позициям правительственных сил.

Кулить добавил, что "в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Кафер-Таала провинции Алеппо по позициям сирийских правительственных сил погиб один сирийский военнослужащий".

Кроме того, он заявил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил он.