Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат помогать Украине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что США, несмотря на споры в Конгрессе, не откажутся от помощи Украине.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе. Он выразил уверенность и в том, что союзники Соединенных Штатов также намерены продолжать сотрудничество с Украиной.

"Союзники готовы продолжить оказывать Украине поддержку, усиливать этот процесс", - отметил генсек НАТО. Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в Конгрессе США, где идут споры насчет того, следует ли продолжать выделять средства на помощь Украине, и если да, то в каких масштабах.

Накануне Палата представителей США поддержала резолюцию Майка Джонсона по предотвращению приостановки работы правительства, которая предусматривает двухэтапное его финансирование.

Законопроект не включает резкое сокращение расходов, но в то же время и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что поддерживает двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, без включения в него помощи Украине.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация США продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на возрастающие сложности с финансированием.

"Каждую неделю мы оцениваем наши возможности финансирования Украины, чтобы предоставлять ей средства и возможности для защиты, но это становится все сложнее и сложнее", - сказал он на брифинге в Белом доме в понедельник.