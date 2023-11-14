Салливан заявил, что у США нет данных об оказании военной помощи России Китаем

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США по-прежнему не располагает информацией, которая указывала бы на передачу Китаем военной помощи России для боевых действий против Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что Китай не передавал России оружие для применения в ходе боевых действий против Украины", - сказал он в понедельник на брифинге в Белом доме.

При этом Салливан отметил, что в последние дни не следил за этой темой и пообещал журналистам позже предоставить самые свежие данные.