ЦАХАЛ насчитал 9500 ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа с 7 октября

Также были проведены десятки пусков дронов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ария обороны Израиля заявила, что с 7 октября по территории Израиля было запущено около 9500 ракет, а также десятки беспилотников, пишет Ha'aretz. Большинство запусков были из сектора Газа.

Примерно 3000 из этих ракет были выпущены в первые четыре часа войны с ХАМАС. ПВО Израиля перехватывала ракеты по всей территории, с самого севера до самого юга, и впервые все системы ПВО работали одновременно, отметили военные. Как правило, израильские военные сбивают только те ракеты, которые, судя по траектории полета, могут представлять опасность для населенных пунктов.

12% запусков завершились падением ракет или БПЛА на территории самого сектора Газа, подсчитали в ЦАХАЛе. По данным военных, примерно 900 запусков были совершены с гражданских объектов - из мечетей, школ, больниц и культурных центров.

ПВО перехватила около 2000 ракет, мин или БПЛА, остальные снаряды упали вдали от населенных пунктов. The Times of Israel напоминает, что в Израиле ракеты малой дальности перехватывает "Железный купол", средней дальности - "Праща Давида" и Patriot, большой дальности - Arrow. Военные не приводят статистику перехватов, но ранее звучали оценки, по которым ПВО перехватывали 95% ракет, нацеленных на населенные пункты.

Также израильские военные отметили, что с началом сухопутной операции в секторе Газа число запусков ракет по Израилю из сектора Газа снизилось. Успех работы ПВО ЦАХАЛ связывает с помощью израильской оборонной промышленности и с помощью Соединенных Штатов.