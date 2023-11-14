Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Финляндия решила не закрывать российское консульство на Аландских островах

Финляндия решила не закрывать российское консульство на Аландских островах
Статуя человека с телескопом на одном из островов архипелага
Фото: Andia/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии не намерено закрывать российское консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.

Министерские комитеты по внешней политике и политике безопасности обсудили этот вопрос во вторник, были рассмотрены вопросы, связанные с особым международным статусом Аландских островов и консульства России в Мариехамне, сообщил портал Yle.

Как говорится в подготовленном министерством иностранных дел докладе, "Финляндия не может в одностороннем порядке пересмотреть демилитаризацию Аландских островов или закрыть российское консульство в Мариехамне".

На основании доклада было решено, что консульство в Мариехамне может продолжать свою деятельность в сложившейся ситуации.

Правовой статус российского консульского учреждения в Мариехамне основан на договоре 1940 года, который дает России право контролировать демилитаризованный характер Аландских островов.

В отчете делается вывод об отсутствии оснований для изменения или расторжения договора. Кроме того, Финляндия не может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, сначала должны быть проведены переговоры с договаривающимися государствами.

У Финляндии будет возможность временно приостановить надзор за консульством, если будет сочтено, что Россия предприняла в отношении Финляндии шаги, противоречащие международному праву. Тем не менее, в докладе делается вывод о том, что ответные меры сопряжены с более высоким риском, чем договорная процедура.

Аландские острова - архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населённая аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус.

Финляндия Аландские острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии готовят предложения ограничить переход границы из-за нелегалов из РФ

В Финляндии готовят предложения ограничить переход границы из-за нелегалов из РФ

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Карл III отмечает 75-й день рождения

Карл III отмечает 75-й день рождения

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Brent подорожала до $82,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 14 ноября

Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

Министры обороны стран ЕС во вторник обсудят поддержку Украины

Министры обороны стран ЕС во вторник обсудят поддержку Украины

Почти 100 эвакуированных из сектора Газа россиян направили в Каир на автобусах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });