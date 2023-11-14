Финляндия решила не закрывать российское консульство на Аландских островах

Статуя человека с телескопом на одном из островов архипелага Фото: Andia/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии не намерено закрывать российское консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.

Министерские комитеты по внешней политике и политике безопасности обсудили этот вопрос во вторник, были рассмотрены вопросы, связанные с особым международным статусом Аландских островов и консульства России в Мариехамне, сообщил портал Yle.

Как говорится в подготовленном министерством иностранных дел докладе, "Финляндия не может в одностороннем порядке пересмотреть демилитаризацию Аландских островов или закрыть российское консульство в Мариехамне".

На основании доклада было решено, что консульство в Мариехамне может продолжать свою деятельность в сложившейся ситуации.

Правовой статус российского консульского учреждения в Мариехамне основан на договоре 1940 года, который дает России право контролировать демилитаризованный характер Аландских островов.

В отчете делается вывод об отсутствии оснований для изменения или расторжения договора. Кроме того, Финляндия не может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, сначала должны быть проведены переговоры с договаривающимися государствами.

У Финляндии будет возможность временно приостановить надзор за консульством, если будет сочтено, что Россия предприняла в отношении Финляндии шаги, противоречащие международному праву. Тем не менее, в докладе делается вывод о том, что ответные меры сопряжены с более высоким риском, чем договорная процедура.

Аландские острова - архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населённая аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус.