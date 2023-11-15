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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Кремле сожалеют о планах Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили глубокое сожаление в связи с планами финских властей закрыть все пункты пересечения на границе с Россией.

"Мы глубоко сожалеем о том, что руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

14 ноября министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ее ведомство готовит предложения о серьезном ограничении движения на границе с Россией вплоть до ее полного закрытия. Она объяснила это большим притоком мигрантов из третьих государств, которые используют Россию как транзитную страну и пытаются проникнуть в Финляндию. Граница будет закрыта, если это потребуется для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения, предупредила глава МВД.

Ранее власти Финляндии запретили въезжать в страну на велосипедах через российскую границу.

Дмитрий Песков Финляндия МВД Мари Рантанен
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