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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Еврокомиссия выделила 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что выделит 110 млн евро на дополнительную гуманитарную помощь для Украины в связи с приближением зимы.

"Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита", - говорится в коммюнике ЕК.

Из общей суммы 100 млн евро пойдут на гуманитарные операции на Украине, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев и принимающих сообществ в Молдавии.

Еврокомиссия Украина Молдавия
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