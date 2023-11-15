Эрдоган в связи с событиями в Газе назвал Израиль террористическим государством

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху дать пояснения по поводу того, есть ли у израильской стороны ядерное оружие, сообщает газета Daily Sabah.

"Я четко говорю: Израиль - это террористическое государство", - заявил Эрдоган в среду на заседании Партии справедливости и развития, которую он возглавляет.

Эрдоган, говоря о событиях в секторе Газа, добавил, что, "если Израиль продолжит массовые убийства, во всем мире его осудят как террористическое государство".

Турецкий лидер также призвал Нетаньяху пояснить, действительно ли Израиль владеет ядерным оружием. "Я обращаюсь к Нетаньяху: есть у вас ядерное оружие или нет? Вы угрожаете атомной бомбой", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху в интервью с журналистом одной из израильских радиостанций отметил, что Израиль "мог бы просто сбросить атомную бомбу на Газу".

Нетаньяху после этих высказываний отстранил Элияху от заседаний кабинета министров. Элияху впоследствии заявил, что его слова были метафорой.

Израильские военные проводят военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС 7 октября на юг Израиля. При этом израильская сторона заверяет, что ее цель - ликвидация именно ХАМАС, а не мирных палестинцев.