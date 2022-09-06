В Приднестровье продлили повышенный уровень террористической опасности

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Приднестровье еще на 15 дней продлено действие повышенного "желтого" уровня террористической опасности. Соответствующий указ подписал в пятницу приднестровский лидер Вадим Красносельский.

Действие "желтого" уровня опасности продлено до 21 сентября, включительно, сообщила его пресс-служба.

Решение объясняется сохраняющейся "угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

С 26 апреля по 25 мая в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как 25-26 апреля было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности Приднестровья, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", а с 8 июня его действие продлевается каждые 15 дней.

При этом практически все ограничения, действовавшие во время "красного" уровня, остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где тщательно проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.