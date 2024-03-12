В Приднестровье "желтый уровень" террористической опасности продлен до 13 мая

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский своим указом продлил высокий "желтый" уровень террористической опасности в регионе на 60 дней - до 13 мая 2024 года, сообщила его пресс-служба.

Указ подписан "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

С конца мая 2022 года "желтый код" продлевается в 20-й раз.

После обстрела из гранатометов здания министерства госбезопасности Приднестровья и взрывов в радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района с 26 апреля 2022 года в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. С 25 мая по 8 июня 2022 он был снижен до "желтого", с 8 июня действие "желтого" продлевалось каждые 15 дней, а с середины ноября - каждые два месяца.

Почти все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе. В частности, важные объекты региона находятся под усиленной охраной, на въездах и выездах в регион стоят блокпосты, где тщательно проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.