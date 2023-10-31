ЕС увеличит гуманитарную помощь переселенцам из Карабаха

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия решила увеличить почти на 1,7 млн евро гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

"Армяне Карабаха не будут забыты. С наступлением зимы вынужденные переселенцы в Армении столкнутся с дополнительными проблемами. ЕС увеличивает свое гуманитарное финансирование, чтобы подготовиться к зиме. Мы продолжаем работать вместе с нашими гуманитарными партнерами на местах с целью оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Новое финансирование будет направлено на дальнейшее усиление действующей гуманитарной помощи ЕС перемещенным лицам путем предоставления денежных пособий, жилья, обеспечения продовольственной безопасности и оказания помощи в средствах к существованию, в защите и здравоохранении", говорится в пресс-релизе ЕК.

Это выделение средств, отмечают в Брюсселе, дополняет 10,45 млн евро, уже объявленных ЕК в связи с кризисом, в результате чего общий объем финансирования в гуманитарных целях составит более 12 млн евро в 2023 году.

"Поскольку более 100 тысяч человек покинули свои дома, зачастую взяв с собой минимальное количество вещей, перемещенные лица теперь нуждаются в пище, жилье и других основных услугах, пытаясь обосноваться в Армении. Ожидается, что потребности возрастут ввиду приближающейся зимы, так как нуждающимся людям потребуются зимние размещения и теплая одежда", - говорится в коммюнике.