Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Военные власти Мьянмы в четверг подтвердили ранее поступавшие сообщения, что вооруженным силам приходится отражать серьезное наступление повстанцев, сообщает телеканал Channel News Asia.

"Военные имеют дело с мощными наступательными действиями, которые ведут значительные силы вооруженных повстанцев", - заявил представитель правящего Государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун.

По его словам, антиправительственные группировки ведут наступление в штате Ракхайн на западе страны, штате Кая на юго-востоке и штате Шан на северо-востоке страны. При этом мьянманским военным пришлось отступить с ряда позиций, а повстанцы используют беспилотники, забрасывая с них военные посты сотнями бомб.

Накануне Государственный административный совет Мьянмы издал приказ, согласно которому все жители, имеющие базовую военную подготовку, должны быть готовы пойти на военную службу. Также стало известно, что в столице Нейпьидо правительственные служащие получили указание формировать подразделения на случай чрезвычайных ситуаций.

В повстанческой "Армии Аракана" заявили, что в ходе боев в штате Ракхайн десятки военнослужащих и полицейских сдались или попали в плен к ним. Появлялась информация, что на фоне боевых действий десятки мьянманских солдат пересекли границу и ушли в Индию.

Тем временем параллельное правительство, сформированное оппозиционными политиками и союзное некоторым группировкам повстанцев, объявило о начале кампании "Дорога на Нейпьидо" с целью захвата столицы страны.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Повстанцы из "Армии Аракана", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии национального демократического альянса Мьянмы" захватили на северо-востоке страны несколько городов и более 100 военных постов, заявляли о том, что перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

В Пекине в свою очередь неоднократно призывали стороны конфликта остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.

Китай и Мьянма имеют границу протяженностью около 2 тыс. км. Страны поддерживают тесные экономические отношения, и Мьянма играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.