Повстанцы в Мьянме заявили о захвате портового города у Бенгальского залива

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Альянс антиправительственных группировок в Мьянме заявил, что военные пытаются вернуть назад портовой город Пауктау, захваченный повстанцами на берегу Бенгальского залива в штате Ракхайн, сообщает Channel News Asia.

В альянс входят "Армия Аракана", "Армия национального освобождения Таанг" и "Армия национального демократического альянса Мьянмы".

"После того, как мы захватили утром полицейский участок в городе, военные атаковали Пауктау с вертолетов, а также открыли огонь из орудий корабля ВМС", - заявили они.

Повстанцы также утверждали, что позднее военные вошли в город и нападали на гражданских лиц.

Местные СМИ передали, что город взяли бойцы "Армии Аракана", а жители Пауктау спасались от них бегством. Пауктау находится примерно в 500 км к северо-западу от самого крупного города Мьянмы - Янгона.

Повстанцы из числа народа чин заявили, что захватили минимум два лагеря военных на границе штата Чин с Индией.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. В альянсе уверяли, что заняли несколько городов и более 100 военных постов, заявляли о том, что перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

Накануне представитель правящего Государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун заявил, что антиправительственные группировки также наступают в штате Ракхайн на западе страны и в штате Кая на юго-востоке.

При этом стало известно, что повстанцы уничтожали в штате Шан центры интернет-мошенничества, бороться с которыми ранее Китай призывал власти Мьянмы. В свою очередь Зо Ми Тун обвинил повстанцев в попытках получить поддержку Китая за счет искоренения этой незаконной деятельности в штате.

Пекин неоднократно призывал стороны конфликта в Мьянме остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.