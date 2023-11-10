Mountain Province Diamonds договорилась с De Beers о приостановке инвестиций в СП Gahcho Kue

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Канадская алмазодобывающая компания Mountain Province Diamonds (MPD) договорилась с De Beers о приостановке части расходов по СП Gahcho Kue (Гачо Куэ) из-за сложного состояния рынка алмазов, говорится в сообщении MPD.

В частности, приостановлены расходы на расширение подземной добычи на месторождении. Расходы будут возобновлены, когда партнеры сочтут это целесообразным.

Также MPD продала De Beers часть своей доли в продукции СП.

Большую часть года алмазный рынок находится под давлением из-за замедления спроса в США и Китае, неопределенности в цепочке поставок на фоне проникновения lab grown и алмазов из России, а в третьем квартале ситуация еще больше ухудшилась, прокомментировал глава MPD Марк Уолл. Крупные производители отреагировали сокращением своих продаж, а индийская гранильная отрасль объявила 2-месячный мораторий на импорт, который будет действовать с 15 октября по 15 декабря, чтобы сгладить влияние избыточного предложения и стабилизировать цены, напомнил Уолл.

MPD в третьем квартале снизила выручку на 46% до $45,3 млн, реализовав 478,6 тыс. карат по средней цене $95 за карат (годом ранее - $103). При этом MPD приостановила продажу некоторых наименее дорогих позиций. Это отражает решение компании создать запасы определенных категорий товаров с низкой стоимостью, чтобы защитить свои цены на рынке, пояснил алмазодобытчик.

MPD намерена возобновить тендерные продажи в середине декабря после окончания индийского моратория.

Скорректированная EBITDA алмазодобытчика упала до 25,1 млн канадских долларов по сравнению с 54,1 млн годом ранее. Издержки выросли до 78 канадских долларов с 72 долларов за аналогичный период прошлого года.

Добыча MPD в третьем квартале упала на 9% к данным годовой давности, до 1,326 млн карат, за 9 месяцев - выросла на 2%, составив 3,985 млн карат.

MPD принадлежит 49% в Gahcho Kue (Северо-Западные территории, Канада) 51% владеет De Beers. Добыча на месторождении, затраты на освоение которого составили около 1 млрд канадских долларов, началась в 2017 году.