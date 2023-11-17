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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Что случилось этой ночью: пятница, 17 ноября

Заявление СКР о возможной причине обрушения дома в Астрахани, помощь Израиля эвакуированным из приграничных с Газой районов, гибель людей при пожаре в доме в Москве

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СКР назвал ремонт квартиры возможной причиной обрушения дома в Астрахани. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

- Минобороны Израиля работает над возможностью возвращения жителей приграничных с Газой районов. "Все, кто не сможет вернуться, продолжат получать полную поддержку правительства", - заявил глава министерства Йоав Галлант.

- Два человека погибли в пожаре в многоквартирном доме в Москве. Возгорание произошло в квартире и в межквартирном холле дома 13 на улице Стрелецкой.

- Франция предупредила Иран о недопустимости эскалации конфликта в секторе Газа. Глава французского МИД Катрин Колонна также напомнила о необходимости решительного осуждения атак, совершенных ХАМАС против Израиля.

- Рособрнадзор планирует перевести все системы ЕГЭ на отечественное ПО с 2026 года. В следующем году ведомство апробирует новую систему в нескольких регионах.

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