СКР назвал ремонт квартиры возможной причиной обрушения дома в Астрахани

Фото: Мария Соловьева / ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"По поручению Председателя СК России следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Повреждение несущих конструкций при ремонте в одной из квартир пятиэтажки могло стать причиной обрушения, сообщает пресс-служба.

"По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

В четверг вечером из-за трещины обрушились два подъезда в многоквартирном доме на улице Площадь Вокзальная, 1А в Кировском районе Астрахани. Губернатор заявил, что в результате происшествия погибла женщина. Спасатели проводят разбор завалов.

На месте действует оперативный штаб, открыты пункты временного размещения. Все областные министерства и службы переведены на круглосуточный режим.

По словам председателя правительства области Олега Князева, обрушение не связано со взрывом газа. В настоящий момент дом от газоснабжения отключен.