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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Минобороны Израиля работает над возможностью возвращения жителей приграничных с Газой районов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил о работе его ведомства над тем, чтобы часть жителей, эвакуированных из населенных пунктов у границы с сектором Газа, смогли возвратиться домой в начале 2024 года.

"Мы работаем над тем, как добиться того, чтобы некоторые жители смогли бы вернуться, начиная с 1 января, в зону от 4 до 7 км от границы", - приводит The Times of Israel слова Галланта.

Он отметил, что обсуждал с высокопоставленными сотрудниками своего ведомства, как обеспечить безопасные условия для возвращения населения.

"Все, кто не сможет вернуться, продолжат получать полную поддержку правительства", - добавил министр.

В четверг глава генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцль Халеви во время посещения сектора Газа заявил, что военные близки к уничтожению "военной системы" ХАМАС на севере анклава.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11,5 тыс. человек.

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС
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