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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В ЦАХАЛ заявили о связи между активностью ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" и судьбой заложников в Газе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные имеют сведения о связи между деятельностью группировки ХАМАС на территории больницы "Аш-Шифа", где идет рейд израильских военных, и заложниками, захваченными членами ХАМАС в ходе нападения 7 октября.

"В ЦАХАЛ отметили, что у них есть ясная информация, указывающая на связь между действиями ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" и заложниками. Также есть новые сведения о подземной сети ХАМАС под больничным комплексом", - передает The Times of Israel.

Военные проверяют ноутбуки и другие технические устройства, найденные на месте. На одном из компьютеров обнаружены данные минимум об одном заложнике.

Издание ранее сообщило, что служащие спецподразделения ВВС Израиля "Шальдаг" и 36-й дивизии продолжают обыски в комплексе, обследуют строение за строением и каждый этаж. При этом в больнице остаются пациенты и медицинский персонал, но по данным ЦАХАЛ, пострадавших ни среди военных, ни среди персонала нет.

В среду стало известно, что израильские военные вошли на территорию крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа". Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС. Накануне военные отчитались об обнаружении на территории штурмовых винтовок, гранат, патронов, бронежилетов.

Саудовская Аравия, Турция подвергли критике действия Израиля, в ООН выражали обеспокоенность.

Между тем газета The New York Times, ссылаясь на заявления двух израильских чиновников, сообщила: в Израиле считают, что рейд ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа" в Газе окажет на ХАМАС давление, вынудив ее завершить сделку по обмену пленных. По словам источников газеты, Израиль считает, что "группировка лишится ключевого актива" и "будет более склонна к торгу в вопросе о заложниках

В свою очередь The Washington Post отмечала со ссылкой на арабского дипломата, что ХАМАС согласилась на предварительное соглашение с Израилем, в рамках которого она готова отпустить по меньшей мере 50 пленных, и теперь сделка находится на рассмотрении Израиля.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, достигло 11,5 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.

Израиль сектор Газа
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