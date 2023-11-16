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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Байден по итогам переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его "диктатором"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - После четырехчасового американо-китайского саммита и заявления журналистам о том, что это была самая продуктивная дискуссия за всю историю контактов двух лидеров, президент США Джо Байден сказал на другой пресс-конференции, что по-прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает CNN.

"Послушайте, он диктатор в том смысле, что он один управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего, - ответил Байден на соответствующий вопрос. - Тем не менее, мы добились прогресса".

CNN напоминает, что в июне Байден назвал Си диктатором, комментируя инцидент с китайским аэростатом, залетевшим на территорию США в феврале и затем сбитым. В Пекине тогда немедленно назвали это заявление абсурдным и безответственным. CNN отмечает, что новая ремарка Байдена потенциально может стать опасной для позитивного итога саммита в Сан-Франциско.

Джо Байден США Си Цзиньпин Сан-Франциско Китай
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