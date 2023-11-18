Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

МЧС РФ доставило в Египет шестую партию гуманитарной помощи для населения Газы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России доставил в Египет очередной груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

В РоссииКПП "Рафах" на границе Газы и Египта в пятницу пересекли более 200 россиянЧитать подробнее

В сообщении отмечается, что всего российской стороной передано более 190 тонн гуманитарной помощи.

В составе груза: матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

Как добавили в ведомстве, груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они доставят российскую помощь мирному населению Газы.

Это уже шестая партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

МЧС РФ Египет сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple, Disney и IBM приостановят рекламу в соцсети X из-за комментариев Маска

Apple, Disney и IBM приостановят рекламу в соцсети X из-за комментариев Маска
Обострение палестино-израильского конфликта

Жертвами израильского удара по городу на юге Газы стали не менее 26 человек

Жертвами израильского удара по городу на юге Газы стали не менее 26 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 18 ноября

Страны АТЭС выступили за свободу торговли и инвестиций в АТР

Страны АТЭС выступили за свободу торговли и инвестиций в АТР

Оверчук заявил о достижении консенсуса на саммите АТЭС

Делегацию РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско поприветствовал Байден

От ЕК потребуют сократить срок соглашения о либерализации перевозок с Украиной

От ЕК потребуют сократить срок соглашения о либерализации перевозок с Украиной

Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции НЛМК до 2028 года

Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции НЛМК до 2028 года
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласится лишь на краткое прекращение огня для освобождения заложников

Израиль согласится лишь на краткое прекращение огня для освобождения заложников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });