МЧС РФ доставило в Египет шестую партию гуманитарной помощи для населения Газы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России доставил в Египет очередной груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

В сообщении отмечается, что всего российской стороной передано более 190 тонн гуманитарной помощи.

В составе груза: матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

Как добавили в ведомстве, груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они доставят российскую помощь мирному населению Газы.

Это уже шестая партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа.