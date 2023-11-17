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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Проиранская группировка нанесла удар по авиабазе международных сил в Ираке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Связанная с Ираном курдская группировка в Ираке взяла на себя ответственность за удар по расположенному в иракском Курдистане аэродрому "Харир", на котором базируются международные силы, в том числе из США, передает EFE.

"В ответ на преступления в отношении народа Газы, наши бойцы выбрали целью снабженного взрывчаткой беспилотника базу оккупационных сил США на севере Ирака", - говорится в завлении.

Антитеррористическая служба иракского Курдистана проинформировала, что "начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал аэропорт "Харир" в провинции Эрбиль, который используется как военная база международной коалиции".

По данным EFE, обошлось без жертв, аэропорту нанесен небольшой ущерб в связи с воспламенением емкости с горючим.

Ирак Иран США Эрбиль Курдистан Харир
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