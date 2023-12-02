Премьер Ирака предостерег США от ударов по формированиям на иракской территории

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предостерег Вашингтон от ударов по иракской территории, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, в ходе разговора ас-Судани заверил, что готов "обеспечивать безопасность военных советников из международной коалиции (во главе с США - ИФ), находящихся в Ираке". Премьер также попросил воздержаться "от любых атак" на иракской территории.

Разговор состоялся на фоне возобновления боев между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Осенью этого года американские военные базы в Ираке подвергались обстрелам со стороны местных проиранских военизированных формирований, стремившихся таким образом продемонстрировать поддержку палестинцев. В ответ армия США нанесла несколько ударов по позициям этих формирований в Ираке.