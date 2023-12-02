Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Премьер Ирака предостерег США от ударов по формированиям на иракской территории

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предостерег Вашингтон от ударов по иракской территории, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, в ходе разговора ас-Судани заверил, что готов "обеспечивать безопасность военных советников из международной коалиции (во главе с США - ИФ), находящихся в Ираке". Премьер также попросил воздержаться "от любых атак" на иракской территории.

Разговор состоялся на фоне возобновления боев между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Осенью этого года американские военные базы в Ираке подвергались обстрелам со стороны местных проиранских военизированных формирований, стремившихся таким образом продемонстрировать поддержку палестинцев. В ответ армия США нанесла несколько ударов по позициям этих формирований в Ираке.

Ирак США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Макрон направится в Катар для переговоров о перемирии в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры Израиля и ХАМАС в Катаре о возобновлении перемирия зашли в тупик

Переговоры Израиля и ХАМАС в Катаре о возобновлении перемирия зашли в тупик
Обострение палестино-израильского конфликта

Эрдоган раскритиковал Израиль за возобновление боев в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля за сутки поразили 400 целей в Газе

КНДР будет считать объявлением войны любое воздействие на ее спутник

КНДР будет считать объявлением войны любое воздействие на ее спутник

Что случилось этой ночью: суббота, 2 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ ночью продолжил бои с ХАМАС в секторе Газа

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска

Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о гибели более 180 жителей Газы после окончания перемирия

Арабские СМИ сообщили о гибели более 180 жителей Газы после окончания перемирия

Что произошло за день: пятница, 1 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });