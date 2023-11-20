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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД ряда исламских стран

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник, 21 ноября, в Москве консультации по ситуации вокруг сектора Газа с министрами иностранных дел ряда стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что делегации глав внешнеполитических ведомств этих стран "прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа".

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров сектор Газа
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