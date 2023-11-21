Филиппины и США начали морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Военные Филиппин и США со вторника приступили к совместному патрулированию западной части акватории Южно-Китайского моря и воздушного пространства в этом районе, заявил филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший.

"Эта значительная инициатива – свидетельство нашего стремления укрепить оперативную совместимость вооруженных сил наших стран в проведении подобного патрулирования", - написал президент в соцсети X.

Он добавил, что патрулирование военными Филиппин и США будет продолжаться до 23 ноября.

Накануне президент заявлял, что обстановка в той зоне Южно-Китайского моря, где у Филиппин и КНР существует территориальный спор, усугубляется.

Перед этим Маркос-младший, встретившийся с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС в Сан-Франциско отмечал, что он и Си Цзиньпин не желают определяющей роли территориального спора в отношениях двух стран. Также лидеры попытались наметить механизмы, которые способствовали бы снижению напряженности двух государств.

Ранее между филиппинскими и китайскими кораблями неоднократно происходили инциденты в районе Второй отмели Томаса (китайское название - Жэньай), где у филиппинцев находится аванпост.

Предшественник нынешнего президента Филиппин Родриго Дутерте развивал связи Манилы с КНР и РФ, однако при Маркосе-младшем Филиппины принялись усиливать оборонный альянс с США.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через оспариваемое сразу несколькими государствами Южно-Китайское море, богатое ресурсами, в год перевозят грузов на $5 трлн.