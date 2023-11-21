Сеул сообщил о досрочном запуске северокорейского спутника

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Южнокорейское командование сообщило, что КНДР осуществила запуск, предположительно, военного спутника, за день до намеченного срока, передает "Ренхап".

Пхеньян ранее проинформировал Японию, чтоб запустит спутник в период с 22 ноября по 1 декабря, напомнило агентство. До этого северокорейская сторона провела два неудачных запуска в мае и августе.

Сеул предупреждал КНДР, что подобные запуски будут нарушением резолюций Совета безопасности ООН, который запретил Пхеньяну пуски баллистических ракет.