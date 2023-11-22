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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует нанести визит в Израиль в начале следующей недели для переговоров с израильскими и палестинскими официальными лицами, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Портал обращает внимание, что это станет четвертой поездкой Блинкена в Израиль после начала 7 октября нынешнего конфликта. Визит "может состояться на фоне реализации соглашения о заложниках между Израилем и ХАМАС", вопрос в настоящее время обсуждается израильским кабинетом министров.

Портал отмечает, что сроки поездки еще не определены, но, скорее всего, она состоится после Дня благодарения, который в нынешнем году отмечается в США 23 ноября, но до саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, намеченного на 28 ноября.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС США НАТО Энтони Блинкен
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