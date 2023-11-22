ЦАХАЛ заявил об уничтожении 400 входов в тоннели в Газе с начала наступления

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что с начала наземной операции в секторе Газа военные нашли и уничтожили около 400 шахт, ведущих в подземные тоннели, пишет The Times of Israel.

Значительную роль в ликвидации подземной инфраструктуры ХАМАС сыграло подразделение инженерии особого назначения "Яхалом".

В ЦАХАЛ отметили, что входы в тоннели были спрятаны среди гражданской застройки, в том числе в жилых домах, школах, больницах и других объектах. Ранее израильская армия обвиняла ХАМАС в использовании жителей Газы в качествуе живого щита в результате намеренного размещения инфраструктуры группировки среди мирного населения.

Также в среду командование ЦАХАЛа призвало жителей города Джебалия и района Шуджайя в Газе уйти на юг анклава. Для перехода населения в секторе будет действовать гуманитарный коридор - до 16:00 (17:00 по Москве). Кроме того, военные приостановят действия в районах Джурат аль-Лот и Батн аль-Самин города Хан-Юнис. Times of Israel напоминает, что ЦАХАЛ действует на все большую глубину в Джебалии и, вероятно, затем войдет в Шуджайю.

Правительство Израиля и ХАМАС в ночь на 22 ноября договорились о временном прекращении огня в секторе Газа и обмене части захваченных 7 октября заложников на заключенных из израильских тюрем. Пока соглашение не вступило в силу, боевые действия в секторе Газа продолжаются. Израильтянам дали сутки, чтобы обжаловать решение правительства. МИД Катара также говорил, что соглашение вступит в силу через 24 часа после окончательных договоренностей. В ХАМАС заявили, что оно начнет действовать с 10 часов утра 23 ноября.