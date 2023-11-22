Япония и США провели совместные военно-воздушные учения

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Истребители Воздушных сил самообороны Японии и ВВС США в среду провели совместные учения, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Учения, в которых были задействованы четыре японских истребителя F-15 и четыре американских F-16, проходили в воздушном пространстве над акваторией Японского моря.

В сообщении указывается, что учение проводилось, "поскольку обстановка вблизи Японии становится все более напряженной".

"Посредством этих учений мы демонстрируем твердую волю Японии и США справиться с любой ситуацией. Мы подтвердили готовность Сил самообороны и вооруженных сил США, а также еще больше усилили возможности сдерживания и реагирования японо-американского альянса", - отметили японские военные.

Ранее власти КНДР заявили, что получили с разведывательного спутника, выведенного на орбиту Земли накануне, снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР Ким Чен Ын просмотрел снимки во время посещения центра управления космическими аппаратами в Пхеньяне.

"Он ознакомился со сделанными 22 ноября снимками базы ВВС "Андерсен", гавани Апра и другими крупными военными базами США на острове Гуам в Тихом океане", - отметило агентство.

Ким Чен Ын напомнил, что США перебросили в регион авианосец USS Carl Vinson и атомную подводную лодку USS Santa Fe (SSN-763), и что КНДР необходимо вести наблюдение за этими силами, представляющими прямую опасность для Северной Кореи. Лидер КНДР добавил, что Северной Кореи нужно продолжать запуски разведывательных спутников для получения в режиме реального времени информации о действиях противников.

Ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" во вторник вывела на орбиту разведывательный спутник "Маллиген-1". В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

В ответ на запуск Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения о снижении военной напряженности. Также Южная Корея ведет переговоры с США и Японией о проведении совместных морских учений вблизи Корейского полуострова в ответ на запуск спутника.