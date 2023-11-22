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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Глава "Моссада" отправляется Катар для проработки деталей сделки с ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Директор разведслужбы Израиля "Моссад" Давид Барнеа в среду вечером посетит Катар для обсуждения окончательных деталей сделки по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

В Дохе главу израильской разведки примет премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, с которым они обговорят детали соглашения.

Израильские СМИ сообщают, что на встрече будут обсуждаться вопросы механизма освобождения заложников, а также время начала режима прекращения огня.

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В ХАМАС заявили о том, что перемирие вступит в силу в 10:00 (11:00 по московскому времени), однако израильская сторона пока не подтвердила эти данные.

Кабинет министров Израиля в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне конфликта. Позднее в ХАМАС подтвердили заключение подобного соглашения с Израилем.

Позднее The Times of Israel со ссылкой на документ кабмина сообщило, что правительство Израиля ограничило длительность перемирия с ХАМАС максимум десятью днями.

"Согласно решению, все 300 палестинских заключенных будут освобождены только при условии, что 100 заложников - граждан или жителей Израиля - будут освобождены в секторе Газа и вернутся в Израиль", - сообщала газета.

Освобождение пленных пройдет в несколько этапов. На первом этапе длительностью в четыре дня Израиль освободит 150 палестинских заключенных после того, как домой вернутся 50 человек, находящихся в заложниках у ХАМАС. На втором этапе Израиль освободит еще 150 пленных, если ХАМАС вернет еще 50 заложников.

"За каждое дополнительное освобождение 10 заложников будет предусмотрена дополнительная пауза в боях продолжительностью в 24 часа", - отмечается в решении израильского кабинета.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек до сих пор остаются в заложниках. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 13 тыс. человек.

Израиль Моссад Катар ХАМАС Давид Барнеа сектор Газа
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